Kanzler und VP-Chef Nehammer will Pflöcke einschlagen

In einem Hochhaus am Wienerberg hält Bundeskanzler Karl Nehammer heute seine Rede "zur Zukunft der Nation". Sie soll das Startsignal für einen ausgefeilten Plan "Österreich 2030" sein, an dem Experten, Praktiker und Politiker aus verschiedenen Bereichen mitwirken.