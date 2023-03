Nehammer sieht US-Zaun nach Mexiko als Vorbild

Zumindest zitiert ihn die deutsche "Bild"-Zeitung (Samstagausgabe) entsprechend: "Wir brauchen wirksame Barrieren", fordert der Kanzler demnach. "Sie müssen sehr hoch sein, sie müssen sehr tief in den Boden reichen und sie müssen konsequent überwacht werden – technisch und personell." Nur mit diesem "Dreiklang" könne die illegale Migration eingedämmt werden.

"Der Chef unserer Bundespolizei ist derzeit genau dort", fügt Nehammer in der "Bild" an. "Er sieht sich an der US-Grenze zu Mexiko an, welche Maßnahmen wirken. Uns geht es darum, dieses Wissen dann auch mit anderen EU-Ländern wie Bulgarien zu teilen, um unseren EU-Grenzschutz zu verbessern."

Die SPÖ kritisierte die Aussagen Nehammers als "Symbolpolitik". "Lösungsorientierte Politik ist in der ÖVP vollends abgemeldet", sagte SP-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner. Es brauche ein neues europäisches Asylsystem: "In der EU liegen seit Jahren konkrete Lösungen am Tisch, die unter anderem wegen der Blockadehaltung der ÖVP nicht umgesetzt werden."

Die FPÖ forderte striktere Maßnahmen an österreichischen Grenzen. Nehammer solle die "Verantwortungsabschieberei auf die EU" beenden und dem Beispiel Ungarns folgen, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in einer Aussendung. Es brauche "eine 'Festung Österreich' und einen Asylstopp".

