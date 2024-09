Babler: "Nehammer schlägt Türen zu"

SP-Spitzenkandidat Andreas Babler glaubt an Umfragen, die seine Partei auf Platz zwei sehen. Im OÖN-Interview beschreibt er sein Verhältnis zu VP-Kanzler Karl Nehammer und warum in seinem Programm die Reichensteuer eine wichtige Rolle spielt. OÖN: Sie waren in Traiskirchen im Hochwassereinsatz. Als wahlkämpfender Politiker setzt man sich dem Vorwurf der inszenierten Hilfsbereitschaft aus. Welche Erfahrungen haben Sie damit? Andreas Babler: Mit inszenierter Hilfsbereitschaft? Keine. Als