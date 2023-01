Nehammer: Schengen-Veto bleibt, "bis sich die Situation grundlegend ändert"

Dass Bulgarien heuer nicht wie ursprünglich geplant dem Schengen-Raum beitreten konnte, sei "nicht gerecht", sagte der bulgarische Präsident Rumen Radew. Und er sagte es im Beisein jener Politiker, die federführend dafür verantwortlich sind, dass Bulgarien und auch Rumänien weiter auf der Schengen-Wartebank bleiben müssen: nämlich Österreichs Kanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide VP).

Österreich hatte im Dezember ein Veto gegen die Schengen-Erweiterung um Bulgarien und Rumänien eingelegt.

"Zweifel ausräumen"

Nehammer und Karner absolvierten am Montag die beim Neujahrskonzert mit Radew vereinbarte Visite an der bulgarisch-türkischen Grenze. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren auf dem Flughafen Plowdiw ging es für Radew, Nehammer, Karner und den bulgarischen Innenminister Iwan Demerdschiew per Helikopter zum Lokalaugenschein an der Außengrenze der EU, wo man unter anderem das Koordinationszentrum der Grenzpolizei in der Nähe der Stadt Elchowo besichtigte.

Bulgariens Präsident Radew zeigte sich überzeugt, dass sein Land etwaige Zweifel ausräumen könne und es rasch zu einer Lösung komme. Nehammer hatte vor seinem Besuch jedoch abermals betont, dass Österreich so lange am Veto gegen Bulgarien und Rumänien festhalten werde, "bis sich die Situation grundlegend ändert".

Nehammer und Karner argumentieren, dass in Österreich 2022 mehr als 100.000 Migranten aufgegriffen worden seien. Laut Innenministerium kamen 40 Prozent aus der Türkei über Bulgarien, vor allem Menschen aus Afghanistan, Syrien, Marokko, Ägypten und Somalia. Der renommierte bulgarische Migrationsforscher Tihomir Bezlow bezweifelte dies und forderte, sich die Zahlen der irregulären Migranten genauer anzuschauen. Das österreichische Innenministerium weist die Vorwürfe zurück und verweist auf hohe Dunkelziffern.

EU-Mittel für Grenzschutz?

Nehammer forderte am Montag aber auch neuerlich mehr Unterstützung der EU beim Schutz der Außengrenze, konkret verlangte er für Bulgariens Grenzschutz zwei Milliarden Euro aus EU-Mitteln. Dabei geht es insbesondere um einen soliden Grenzzaun auf bulgarischer Seite nach dem Vorbild Griechenlands.

Bisher hat sich die EU-Kommission geweigert, Geld für Mauern, Zäune und Stacheldraht auszugeben, sie will lediglich Infrastruktur an der Grenze unterstützen.

Aus der FPÖ gab es für die Reise von Nehammer und Karner nur Spott: Dies sei eine "Sightseeing-Tour", die das "Totalversagen der ÖVP" nicht kaschieren könne, kritisierte FP-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer. Die beiden ÖVP-Politiker seien hauptverantwortlich dafür, dass Österreich im gesamten EU-Raum den mit Abstand höchsten Anstieg an Asylanträgen im Jahr 2022 hatte.

