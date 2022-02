Nehammer sagt der Schweiz Hilfe bei EU-Gesprächen zu

Er zeigte Verständnis für den Schweizer Abbruch der Gespräche.

"Die EU-Kommission hat auch die Aufgabe, die Besonderheiten in den Mitgliedstaaten, aber auch in den Nachbarstaaten zu berücksichtigen", sagte Nehammer. Wenn das Abkommen schließlich bei einer Volksabstimmung in der Schweiz abgelehnt worden wäre, hätte die EU auch nichts davon gehabt. Und er finde es falsch, "dass wir die Schweiz als Forschungspartner verlieren". Die Schweiz kann nun nur noch eingeschränkt am EU-Forschungsprogramm "Horizon Europe" teilnehmen.

Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis sprach von einer "Lose-Lose-Situation" und sagte wohl mit Blick auf die EU-Kommission: "Das zeugt nicht gerade von Weitsicht." Dass die EU mit dem Forschungsprogramm versuche, Druck auf die Schweiz auszuüben, kritisierte er: "Das ist falsch, und das schafft in der Schweiz Reaktionen, die schädlich sind."

In der Ukraine-Krise riefen Nehammer und Cassis gemeinsam zur Deeskalation auf.

Die Schweiz ist das erste Land, dem Nehammer als Kanzler einen bilateralen Besuch abstattete.