Nehammer: "Recht auf Bargeld" soll in die Verfassung

Die Debatte um die Abschaffung des Bargeldes, die ohnehin vor allem von jenen geführt wird, die sich dagegen aussprechen, ist um einen Aspekt reicher. Gegenüber der Krone kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer an, ein "Recht auf Bargeld" in der Bundesverfassung verankern zu wollen. „Immer mehr Menschen haben Sorge, dass das Bargeld als Zahlungsmittel in Österreich eingeschränkt werden könnte“, sagte der Bundeskanzler: „Die Menschen müssen eine Absicherung haben, dass Bargeld ein Zahlungsmittel bleibt und die Möglichkeit haben weiterhin mit Bargeld zu bezahlen. Und sie müssen eine Grundversorgung mit Bargeld in zumutbarer Entfernung haben. Das ist auch eine Frage der Unabhängigkeit und der Krisenvorsorge.“ Nehammer hat nun Finanzminister Magnus Brunner beauftragt, diese Forderung auszuarbeiten. Im September ist zudem ein Runder Tisch geplant.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema Innenpolitik SPÖ will mindestens einen Bankomat pro Gemeinde WIEN. Mindestens einen Bankomaten solle es pro Gemeinde geben, fordert die SPÖ. Die FPÖ reklamiert das Thema Bargeld allerdings für sich. SPÖ will mindestens einen Bankomat pro Gemeinde

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper