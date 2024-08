Nehammer positioniert ÖVP als die "starke Mitte"

Unter VP-Chef Sebastian Kurz gab es noch türkise Luftballons und einen Tross von Wahlhelfern. VP-Obmann und Bundeskanzler Karl Nehammer gab sich am Montag bescheidener. Vor der VP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse erklärte er, dass er in den nächsten zwei Wochen durch Österreich touren werde. Acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in weißen Poloshirts hielten im Hintergrund Autogrammkarten mit Nehammers Konterfei in die Höhe.