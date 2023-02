Nehammer plant "Rede zur Zukunft der Nation"

Dabei will Nehammer seinen Zukunftsplan "Österreich 2030" präsentieren. In der Einladung für die Rede heißt es: "Nach einem Jahr des Krisenmanagements ziehen wir nun die Lehren aus diesen Krisen. Es ist wichtig, den Menschen in Österreich eine Perspektive zu geben und über den Tellerrand dieser Legislaturperiode zu schauen. ,Österreich 2030‘ wird mein Zukunftsplan, den ich in Auftrag gebe. Er wird Antworten auf viele Fragen geben, wie und wohin sich unser Land entwickeln soll."

Als Ort für die Veranstaltung hat sich Nehammer die Wiener Eventlocation "ThirtyFive" im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg ausgesucht. Das "ThirtyFive" bezeichnet sich selbst als "Wiens höchstgelegene und einzigartigste Eventlocation".

