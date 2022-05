Nehammer: "Österreich ist und bleibt neutral"

"Österreich war neutral, ist neutral und bleibt neutral", sagte Nehammer am Dienstag am Rande des Besuchs bei seinem tschechischen Amtskollegen Petr Fiala in Prag. Schweden und Finnland hätten eine Grenze mit Russland. Er habe Verständnis, "dass man sich bei direkter Betroffenheit einem Verteidigungsbündnis anschließen will", sagte Nehammer. Österreich stehe aber nicht allein da, weil es voll in die europäische Sicherheitsarchitektur eingebunden sei. In Brüssel verwies Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) auf den "verfassungsmäßig ganz klaren Unterschied" zwischen dem neutralen Österreich und den beiden bündnisfreien Staaten. Die Neutralität liege "im Herzen der Österreicher".

Kritik an EU-Kommission

Im Streit um ein Öl-Embargo gegen Russland übte Nehammer Kritik an der EU-Kommission. Ungarn droht weiter mit einem Veto gegen die Maßnahme. Er halte es "grundsätzlich für angebracht, auch für die Kommission erst Ergebnisse zu verkünden, wenn Verhandlungen vollinhaltlich abgeschlossen sind", sagte der Kanzler. Für den ungarischen Widerstand zeigte Nehammer Verständnis. Länder, die stärker von russischem Erdöl abhängig seien, bräuchten auch "eine Perspektive, wie sie weiterhin mit dem Rohstoff versorgt werden".

Der Vorschlag des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn: eine Übergangsfrist beim Embargo für Ungarn "nicht auf Monate, sondern auf Jahre".