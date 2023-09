Es war ein Lehrbeispiel für politische Kommunikation. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) hatte eine konkrete Ankündigung beim ORF-Sommergespräch im Gepäck, sogar Moderatorin Susanne Schnabl wirkte kurz überrascht.

Gleich zu Beginn kündigte der Kanzler ein Kindergartenpaket an. Bis 2030 sollen 4,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung fließen. Es gebe eine Versorgungslücke an Kinderbetreuungsplätzen vor allem für die Kleinsten in Österreich, sagte Nehammer. „Mein Ziel ist es, dass wir diese Lücke jetzt schließen.“ Die Wirtschaftskammer hatte erst unlängst 6,32 Milliarden Euro bis 2030 gefordert.

Nehammer will das Geld für den Ausbau der Infrastruktur und die Erhöhung des Personalstands aufwenden. Es sei keine Anschubfinanzierung für die Gemeinden, mit dem Geld sollten die tatsächlichen Personalkosten getragen werden. Vor allem bei den ein- bis dreijährigen Kindern sei der Betreuungsaufwand ungleich größer, räumte der Kanzler ein. Die Öffnungszeiten sollen zudem deutlich ausgeweitet werden, um dadurch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erhöhen. Einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, wie er seit Langem gefordert wird, will Nehammer vorerst nicht umsetzen. Zuvor müsste der Ausbau erfolgen.

Weg der Mitte

Auf einer Linie mit dem grünen Koalitionspartner sieht sich Nehammer bei der Teuerung. „Wir haben uns als Bundesregierung darauf verständigt, den Weg der Mitte zu gehen.“ Man habe Maßnahmen gesetzt, um die Kaufkraft zu steigern. Die Sozialleistungen seien um die Inflation angepasst worden, die kalte Progression sei abgeschafft und nach dem Energie- werde nun auch ein Mietpreisdeckel umgesetzt. Abseits von Altbau und Genossenschaftswohnungen sei es schwierig, bei den freien Mietverträgen als Staat einzugreifen. Man suche hier aber noch nach einer raschen Lösung.

Immer wieder wies Nehammer darauf hin, dass es einfach sei, die Regierung anzugreifen, man müsse aber auch deren Leistungen sehen. So habe Österreich keine Rezession, die Langzeitarbeitslosigkeit habe sich halbiert, junge Menschen hätten bei der Jobwahl alle Möglichkeiten. „Kritik allein nützt nichts“, mahnte er.

Thematisiert wurde im Sommergespräch auch die hohe Abhängigkeit vom russischen Gas. Der Kanzler erklärte, dass aufgrund der Verträge mit der Gazprom, die bis 2040 laufen, Österreich aktuell 60 Prozent des Gases aus Russland beziehe. Die Alternative wäre, dieses irgendwo abzufackeln. Derzeit arbeite man daran, die Abhängigkeit weiter zu reduzieren. Österreichs Priorität sei aber die Energieversorgung. „Das ist moralisch nicht angenehm, aber es ist zu tun.“ Die Position zu Russland sei dennoch klar: „Neutralität heißt nicht, dort die Augen zu verschließen, wo Verbrechen geschehen.“

Ausschlussgründe

Harte Kritik übte Nehammer an FP-Obmann Herbert Kickl. Neuerlich bezeichnete er ihn als Sicherheitsrisiko – ob als früherer Innenminister, der gegen den Verfassungsschutz vorgegangen sei, ob als Oppositionschef, der falsche Medikamente gegen Corona empfehle oder nun gegen den Sicherheitsschirm „Sky Shield“ agitiere. „Es wird mit Karl Nehammer als Bundeskanzler keine Regierung geben mit Herbert Kickl, auch nicht als Minister“, versprach der VP-Chef.

Am Schluss forderte er Zuversicht: „Mit Pessimismus hat man keine Krise überwunden.“

Gesetzesvorhaben und Figl-Vergleiche

Bundeskanzler Karl Nehammer bekräftigte im ORF-Sommergespräch, dass die türkis-grüne Regierung noch die volle Legislaturperiode arbeiten werde. Die Chance, dass die türkis-grüne Regierung noch ein Klimaschutzgesetz beschließt, dürfte nicht allzu groß sein. „Wir haben den Grünen gesagt, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz mit Hausverstand“, sagte Nehammer. Beim Klima müsse man global handeln. Es bringe nichts, wenn Europa als einziger Kontinent den Verbrennungsmotor verbiete. Beim Informationsfreiheitsgesetz war er hingegen zuversichtlich: Dieses sei zu 90 Prozent fertig.

Nehammer zeigte sich erfreut darüber, dass nun der Prozess gegen seinen Vorgänger im Oktober beginne. „Ich glaube an die Unschuld von Sebastian Kurz“, sagte Nehammer. Er vertraue auf die unabhängige Justiz. Für die Volkspartei sei es jedenfalls kein leichtes Jahr gewesen.

Zum Schluss überreichte ORF-Moderatorin Susanne Schnabl Nehammer Block und Bleistift aus der Stenografischen Abteilung im Parlament. Welcher Satz für ihn stehe, wollte Schnabl wissen. Nehammer nahm Anleihen beim früheren VP-Kanzler Leopold Figl, der nach dem Zweite Weltkrieg gefordert hatte: „Glaubt an dieses Österreich.“ Auch jetzt gehe es nach Pandemie, Krieg und der hohen Teuerung darum, diesen Glauben nicht zu verlieren.

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner

