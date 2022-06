Nehammer ließ Plakolm Dringliche FP-Anfrage beantworten

Die FPÖ nahm am Mittwoch die ÖVP wegen ihrer Finanzen ins Visier: In einer Dringlichen Anfrage wollen die Blauen von Nehammer (ÖVP) wissen, wie sich die "permanent aufschlagenden ÖVP-Finanzskandale auf die Arbeit der Bundesregierung" auswirken. Nehammer ließ sich zur Beantwortung allerdings von seiner Staatssekretärin Claudia Plakolm vertreten - was umgehend zu Kritik führte.

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried warf Nehammer noch vor Beginn der Debatte "Flucht vor Verantwortung" und "politische Feigheit" vor. Nicht ins Parlament zu kommen, sei "mangelnder Respekt vor dem Nationalrat". Man beantrage die Herbeischaffung des Kanzlers. FPÖ-Klubchef Herbert Kickl schloss sich an - der ÖVP-Chef habe nicht den Mut, zu erscheinen.

Aus dem Kanzleramt hieß es auf APA-Anfrage bloß, Plakolm sei Nehammers Vertretung im Parlament, der Kanzler habe sich schon öfter von seiner Staatssekretärin vertreten lassen.

Scharfe Kritik an der ÖVP

Die FPÖ sieht in der Koalition jedenfalls mittlerweile einen "Trümmerhaufen" und erneuert in der Dringlichen Anfrage ihre Kritik speziell an der ÖVP. Der Rechnungshof hat ja zuletzt bezweifelt, dass die ÖVP unter dem damaligen Generalsekretär Nehammer ihre Wahlkampfkosten 2019 korrekt abgerechnet hat und auch weitere Auffälligkeiten an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) gemeldet.

"Die Abgründe aus dem aktuellen ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss ziehen sich (...) wie ein schwarzer Faden durch das ganze Land - und tagtäglich werden es mehr", zählt FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker in der Anfrage "lnseratenkorruption, Steuerhinterziehung, brutalsten Postenschacher und das Lukrieren von Steuergeldern durch dubiose Umgehungskonstruktionen" auf. Die in erster Linie rund um die ÖVP aufgetretenen und wohl auch in Zukunft auftretenden Korruptions- und Machtmissbrauchsvorwürfe seien keinesfalls geeignet, der aktuellen österreichischen Bundesregierung die notwendige Stabilität zu geben, meint Hafenecker.

Er will deshalb unter anderem wissen, inwieweit die Skandale Nehammers Amtsführung beeinträchtigen. Außerdem interessiert Hafenecker, welche Konsequenzen Nehammer ziehen will, falls der UPTS rechtswidriges Handeln feststellt.

Der Nationalrat hat unterdessen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ÖVP und Grüne die Novelle des Bundesministeriengesetzes beschlossen, mit der die Kompetenzen im ÖVP-Regierungsteam neu geordnet werden. Mit dem Beschluss zum Ministeriengesetz wird formal die letzte Regierungsumbildung im türkisen Team umgesetzt: Das Wirtschaftsministerium wird ins Arbeitsressort integriert. Außerdem wird das Landwirtschaftsministerium verkleinert: Der Tourismusbereich wandert ins Arbeitsministerium und die Zivildienstagenden wiederum ins Kanzleramt, wo sie vom Jugendstaatssekretariat mitbetreut werden. Der Bereich Telekom wechselt ins Finanzministerium, das vom Wirtschaftsministerium zudem die Digitalisierung erhält.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat unterdessen personelle Weichen neu gestellt: Günter Liebel, Leiter der Sektion Wasserwirtschaft, übernimmt laut Aussendung auch die Funktion des Generalsekretärs. Das Minister-Kabinett wird von Lucas Weigerstorfer geleitet, früher (ab 2020) sicherheitspolitischer Berater des Bundeskanzlers. Stellvertretender Kabinettschef ist der Veterinärmediziner Robert Pichler, unter anderem für die Koordinierung zuständig. Als Pressesprecherin und stellvertretende Kabinettschefin fungiert die frühere Journalistin Magdalena Rauscher-Weber.