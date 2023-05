Nehammer: Kein Entminungstrupp in die Ukraine

"Es wird kein österreichischer Soldat für so einen operativen Einsatz ukrainischen Boden betreten, solange das ein Kriegsgebiet ist", so Nehammer. "Wer österreichische Soldaten in ein Kriegsgebiet schicken will, der riskiert, dass sie nicht mehr lebend zurückkommen. Dieser Preis ist zu hoch", sagt Nehammer, der einen solchen Einsatz auch im Hinblick auf Österreichs Neutralität als problematisch ansieht.

Beim Europaratsgipfel in Reykjavik hatte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen für österreichische Unterstützung ziviler Bereiche in der Ukraine ausgesprochen. Dies würde auch nicht gegen die Neutralität verstoßen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) hatte das Ansinnen jedoch abgelehnt. Kanzler Nehammer wies darauf hin, dass solche Einsätze in der Regel von privaten Unternehmen durchgeführt würden. Eine finanzielle Unterstützung einer solchen Initiative könne er sich vorstellen, so Nehammer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.