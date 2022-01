Nehammer: "Harmloser Verlauf, keine Symptome"

"Ja, durch das Impfen geht es mir sehr gut, ich habe keine Symptome", sagte er. "Ich habe einen ganz harmlosen Verlauf." Er sei dreifach geimpft, und Studien belegten, dass dies auch bei der Omikron-Variante Wirkung zeige.

Nehammer dürfte sich nach Angaben des Bundeskanzleramts nach der Rückkehr aus seinem Kärnten-Urlaub bei einem Sicherheitsmitarbeiter angesteckt haben. Im Internet kursierende Gerüchte über eine Infektion im Urlaub, befeuert durch ein Foto des Kanzlers in einer Männerrunde an einem Skihüttentisch, wies sein Sprecher zurück. Ebenfalls bei guter Gesundheit war Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der einen Pressekonferenz-Auftritt gemeinsam mit Nehammer absolviert hatte. Mückstein ist seit Freitag freiwillig in Selbstisolation. Es gehe ihm gut, er warte auf sein PCR-Testergebnis, so seine Sprecherin.

Kritik kam von der FPÖ. Klubobmannstellvertreterin Dagmar Belakowitsch sah Fragen über die Einhaltung der Quarantäneregeln in Nehammers Umfeld aufgeworfen.