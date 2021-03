Nehammer: FPÖ schürt "Stimmung der Gewalt"

42 Festnahmen, mehr als 3000 verwaltungsrechtliche Anzeigen und 60 Strafanzeigen – die Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen hatten Samstag Abend so viele Festnahmen und Anzeigen zur Folge wie noch keine zuvor.

Zur Eskalation kam es, als nach dem offiziellen Ende der FPÖ-Kundgebung im Prater, wo FPÖ-Klubchef Herbert Kickl mit einer scharfen Rede gegen die Corona-Politik die Stimmung angeheizt hatte, hunderte Maßnahmen-Gegner (darunter auch wieder Hooligans, Rechtsextreme und Identitäre) weiter durch die Leopoldstadt zogen. "Eine größere Zahl an Demonstrationsteilnehmern" drang, so die Landespolizeidirektion, in die Tiefgarage eines nahen Gebäudes (der Wiener Städtischen Versicherung) ein. Ein dort tätiger Sicherheitsmitarbeiter wurde schwer verletzt, er erlitt einen Beinbruch. Die Polizei nahm 22 Personen wegen des Verdachts "diverser strafrechtlicher Delikte" (u.a. Hausfriedensbruch) fest. Vier Polizisten wurden bei ihrem Einsatz verletzt.

Video: 3.000 Anzeigen bei Demo gegen CoV-Maßnahmen

Insgesamt waren 37 Versammlungen für den Samstag angezeigt, zwölf hat die Polizei angesichts der epidemiologischen Gefahren im Sinn des Gesundheitsschutzes untersagt. Dennoch versammelten sich zu Mittag tausende Menschen am Ring auf Höhe des Äußeren Burgtors, diese Versammlung wurde am frühen Nachmittag von der Polizei aufgelöst.

Für das Ausufern der Proteste nach der Prater-Veranstaltung machte Innenminister Karl Nehammer (VP) die FPÖ mitverantwortlich: "Eine in den Nationalrat gewählte Partei, und allen voran ein ehemaliger Innenminister (Herbert Kickl, Anm.) haben gestern eine Stimmung der Gewalt und der Missachtung des Rechtsstaates aufbereitet", übte er scharfe Kritik. Es seien "Grenzen überschritten worden, wenn völlig unbeteiligte Sicherheitsmitarbeiter von einer aufgepeitschten Menschenmenge überrannt und schwer verletzt werden", so Nehammer.

FP-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer sah hingegen die Polizeiführung – und hier vor allem Nehammer selbst – verantwortlich für die "abendliche Eskalation gegen Besucher der gestrigen FPÖ-Kundgebung".