Mit den Ausgangsbeschränkungen hat der Verfassungsgerichtshof bundesweit geltende Regelungen aufgehoben. In der Praxis hat das aber einen "Fleckerlteppich" an Reaktionen ausgelöst. Denn seither verzichtet etwa die Polizei in Wien oder in Oberösterreich auf Anzeigen und Strafen bei Verstößen gegen die formal noch gültigen Abstandsregeln oder die reaktivierte Maskenpflicht.