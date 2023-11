Nehammer empfing äthiopischen Premierminister in Wien

"Wir haben uns intensiv über Möglichkeiten zur Verstärkung unserer bilateralen Zusammenarbeit im wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Bereich, im Bergbau, aber auch im Tourismus unterhalten", erklärte Nehammer nach Angaben seines Büros im Anschluss an das Treffen. Presseöffentliche Termine waren keine geplant.

Abiy hatte 2019 den Friedensnobelpreis für seine Initiative zur Aussöhnung mit dem über Jahre verfeindeten Nachbarland Eritrea erhalten. Ein Bürgerkrieg mit Rebellen in der äthiopischen Region Tigray, der letztlich 2022 beendet wurde, beschädigte den internationalen Ruf des Regierungschefs allerdings erheblich. Aktuell wird die Region Amhara im Norden des Landes von Unruhen erschüttert.

Äthiopien sei seit über 30 Jahren Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und weise mit sechs Prozent Wirtschaftswachstum eines der höchsten in Afrika auf, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Es handle sich um ein bisher nicht ausgeschöpftes Potenzial in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. "Österreich und Äthiopien teilen zudem ein starkes Engagement im multilateralen Bereich, insbesondere bei Friedensmissionen der Vereinten Nationen und als Sitzstaaten wichtiger internationaler und regionaler Organisationen."

Regierung arbeitet an Afrika-Strategie

Nehammer dankte Abiy für seinen Besuch in Wien. "Österreich und Äthiopien verbindet eine langjährige Partnerschaft und gemeinsam mit dem Premierminister wollen wir diese wieder erstarken lassen", erklärte Nehammer. Die Bundesregierung arbeite derzeit an einer "umfassenden Afrika-Strategie, mit dem Ziel die Partnerschaft mit den afrikanischen Ländern auf Augenhöhe zu stärken". Der Bundeskanzler hatte dazu in den vergangenen Monaten Angola, Ghana, Ägypten und Marokko besucht, um sich vor Ort ein besseres Bild über die Kooperationsmöglichkeiten zu machen.

"Gemeinsam mit unseren afrikanischen Partnern können wir unsere politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interessen verfolgen und zu Stabilität, nachhaltiger wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung und Widerstandsfähigkeit beitragen - auf beiden Kontinenten", erklärte Nehammer. Er verwies darauf, dass österreichische Unternehmen "seit Jahrzehnten erfolgreich Handel mit afrikanischen Ländern" betreiben - insbesondere in Industriebereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft und Gesundheitswesen. "Angesichts der zentralen Rolle Äthiopiens am Horn von Afrika ist Äthiopien eines der Schlüsselländer", betonte Nehammer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper