Nehammer, die Zuversicht und ein Figl-Zitat

Nach sehr kurzen Teasern wurde heute früh ein einminütiges Video veröffentlicht, in dem Karl Nehammer über Österreich spricht. Der Ton ist getragen, das Ziel Optimismus und Zuversicht zu verbreiten. Sein Vorbild sei Leopold Figl, so Nehammer, und sein Zitat: "Glaubt an dieses Österreich". Diese Worte richtete Figl am 24. Dezember 1945 in einer Radioansprache an die Menschen in Österreich.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Damals seien die Menschen noch viel verzweifelter gewesen, aber man hätte die schwierige Zeit überwunden, sagt Nehammer in dem Video. Auch jetzt habe man schwierige Jahre hinter sich, Pandemie, Energiekrise. Teuerung. Doch Zuversicht sei angebracht, denn Österreich stünde in Sachen Wirtschaft, Kultur und vor allem die Menschen gut da: "Mit Pessimismus hat man noch keine Krise überwunden." Deshalb glaube er "felsenfest" an dieses Österreich.

Um 10 Uhr wird Nehammer gemeinsam mit VP-Generalsekretär Christian Stocker Details zu der Initiative präsentieren. Wer darin erste Vorboten eines Wahlkampfes sieht, wird wohl nicht ganz falsch liegen.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper