Zum Abschluss der ORF-Sommergespräche war am Montagabend Bundeskanzler Karl Nehammer am Wort. Vom Vertrauensvorschuss, den die VP-Delegierten ihrem Obmann heuer im Mai mit einem 100-Prozent-Ergebnis bei seiner Wahl am Parteitag mitgegeben haben, ist wenig geblieben.