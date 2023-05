Nehammer: Anti-Teuerungspaket zeigt ab Juni Wirkung

Seit Jahresbeginn sind die Energiepreise auf den Märkten stark gesunken, bei den Endkunden ist davon meist wenig bis nichts angekommen. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sehen darin „die Wurzel der Seuche Inflation“. In einem Antiteuerungspaket ist deshalb die Erhöhung der Übergewinnabschöpfung bei Energiekonzernen vorgesehen, sollten die Konzerne die Energiepreise nicht senken. Von der Übergewinnsteuer erhofft man sich bis zu 400 Millionen Euro für die Staatskasse. Mit dem Geld sollen auch Länder und Gemeinden entschädigt werden, die ihre Gebühren einfrieren. Bundesgebühren bleiben auch im kommenden Jahr eingefroren.

Nehammer nannte am Abend in der "ZiB2" Energie den "Haupttreiber" der Inflation - auch bei Lebensmitteln. "Wenn wir in die Strompreise eingreifen, haben wir die Chance auch die Lebensmittelpreise zu senken". Preissetzungen würden hingegen nicht helfen, denn im großen europäischen Markt werde "billiger Strom weggekauft".

Video: Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) im Gespräch mit ORF-Moderator Armin Wolf

Nehammer hofft auf Dominoeffekt

Nachdem das Gesetz zur Gewinnabschöpfung im Juni in Kraft treten werde, müssten Energiekonzerne ab dann die geringeren preise an Private und die Wirtschaft inklusive Lebensmittelhandel weitergeben, dann sollte es Wirkung in Form sinkender Preise entfalten, hofft Nehammer, für den "Energie die Wurzel allen Übels" in der Inflationskrise ist. "Wir beobachten jetzt sehr genau, ob die Maßnahmen Wirkung zeigen". Wenn nicht, werde die Regierung "weitere Maßnahmen setzen, die den Menschen helfen".

Nehammer begründet die Gewinnabschöpfung damit, dass die Großhandelspreise im letzten Jahr von mehr als 500 Euro pro MWh auf unter 150 Euro pro MWh gesunken seien, während die Preise für private Haushalte um mehr als das Doppelte gestiegen seien. Diese Vorgangsweise erhitze nicht nur die Inflation, sondern auch die Gemüter, so auch seines, betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Das sagt Strugl

Verbund-Chef Michael Strugl hält dem entgegen, dass Änderungen bei den Großhandelspreisen bei den Endverbrauchern eben später ankommen würden, weil man die benötigten Strommengen im Voraus beschaffe. Diese Beschaffungspreise würden später weitergegeben - Verteuerungen ebenso wie Preissenkungen. Grundsätzlich sei die Gewinn-Abschöpfung nicht zielführend. Sie wirke nicht inflationsdämpfend. Besser wäre es, den Strompreis temporär vom Gaspreis zu entkoppeln, so der Präsident des Branchenverbandes Oesterreichs Energie.

