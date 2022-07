27 Monate ist es her, dass der von APA und OGM regelmäßig erhobene Vertrauensindex (993 Befragte, Anm.) Österreichs Regierungspolitikern historische Höchstwerte ausgewiesen hat. Am Beginn des Corona-Krisenmanagements landete im April 2020 der damalige Kanzler Sebastian Kurz (VP) in der Vertrauensfrage bei einem positiven Saldo von 51 Punkten. Knapp dahinter folgte ebenfalls in lichten Höhen (49 Punkte) Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne).