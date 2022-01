Gerüchte über schriftliche Vereinbarungen, wie der damalige ÖVP-Chef Sebastian Kurz und der ehemalige FP-Chef Heinz-Christian Strache 2017 detailliert, aber vor allem vertraulich, Posten aufteilten, gab es immer wieder. Nach Recherchen von Profil und des ORF ist das Dokument nun an die Öffentlichkeit gelangt. Denn es ist Teil eines Ermittlungsaktes der Wirschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Wie die Recherchen ergaben, war der amtierende FP-Klubdirektor Norbert Nemeth am Montag bei der WKStA geladen, um als Zeuge im Verfahren gegen Kurz wegen vermutete Falschaussage auszusagen. Kurz weist, wie berichtet, jedes Fehlverhalten von sich, es gilt die Unschuldsvermutung. Der FP-Klubdirektor legte bei der Einvernahme Dokumente aus dem Jahr 2017 vor. Darunter eben die genannte Vereinbarung. Sie ist durchaus detailliert und umfasst Postenvergaben in Justiz, Staatsbesitz, Europäische Institutionen, ORF, bis hin zum Bundespräsident. Der „Aufteilungsschlüssel“ sah für zwei Vertreter der ÖVP jeweils einen Vertreter der FPÖ vor. Im ORF hatte man sich auf neues Führungpersonal verständigt. Schriftlich festgehalten wurden nicht nur die neuen Machtverhältnisse im Stiftungsrat, sondern auch der Führungsanspruch der ÖVP in der Geschäftleitung und bei redaktionellen Führungspositionen. Zudem sollten die ORF-Gebühren abgeschafft werden. Die Vereinbarung trägt auf jeder Seite die Unterschrift von Kurz und Strache.

Ex-Vize Strache Bild: APA

Es soll auch Indizien zu irrenführenden Aussagen von Kurz im Ibiza-Untersuchungsausschuss enthalten. Das Papier dürfte daher - zusätzlich zur WKStA - auch den anstehenden „ÖVP-Korruptionsausschuss“ beschäftigen.

Besonders jener Punkt, in dem es um die Bestellung der Beteilungsgesellschaft des Bundes (ehemals ÖBIB, jetzt ÖBAG) geht. Festgelegt wird laut dem Papier, dass die ÖVP den Vorstand und den Aufsichtsrat nominiert. Laut Aktiengesetz ist die Bestellung eines Vorstandes einzig Sache des Aufsichtsrates. Bekanntermaßen wurde Thomas Schmid schließlich ÖBAG-Alleinvorstand.

Ein Sprecher von Kurz erklärte gegenüber dem ORF, Abkommen zwischen Regierungspartnern seien üblich: „Ohne klare Vereinbarungen zu Inhalten und Personalia wäre eine reibungslose Zusammenarbeit schwer möglich.“

Türkis-Grüner Sideletter

Auch die Nebenvereinbarungen der aktuellen Koalition machten kurz nach Bekanntwerden der türkis-blauen Vereinbarung gestern Abend die Runde. Auch darin werden Personalfragen festgelegt. Unter anderem, dass die ÖVP 2024 den EUKommissar auswählen darf und die Grünen bei Rochaden am Europäischen Gerichtshof 2023 zum Zug kommen. Festgehalten ist aber auch, dass „die Besetzungen auf Basis von Kompetenz und Qualifikation erfolgen“.