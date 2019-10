Birgit Hebein gilt als freie Radikale, die sich 2018 bei ihrer Wahl zur Wiener Grünen-Obfrau entsprechend positionierte: "Ja natürlich mache ich linke Politik, was denn sonst?" Seit Juni residiert die 52-jährige Sozialarbeiterin aus dem Kärntner Dorf Feistritz an der Gail im neugotischen Rathaus. Das prächtige Ambiente ist ein starker Kontrast zu ihrer Privatadresse: Hebein lebt seit 20 Jahren im ärmsten Bezirk der Bundeshauptstadt, in Rudolfsheim-Fünfhaus. Dort lagen die Grünen bei der