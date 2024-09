Leonore Gewessler: "Natürlich bin ich keine Staatsgefährderin"

Klimaministerin Leonore Gewessler will der Politik nicht den Rücken kehren, sollten die Grünen in der Opposition landen. Im OÖN-Interview spricht sie über ... ... das Renaturierungsgesetz: "Mir war bewusst, dass es in der Politik nicht nur bequem ist", steht Gewessler hinter ihrer Entscheidung, dem EU-Renaturierungsgesetz gegen den Willen der ÖVP zuzustimmen. Österreich sei Europameister im Zubetonieren, Oberösterreich mit Ohlsdorf ein unrühmliches Beispiel. Den schwarzen Vorwurf, eine