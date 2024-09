Nationalratswahlkampf: Das harte Brot der Kleinparteien

Während für die Spitzen der fünf Parlamentsparteien der Marathon der TV-Duelle gerade angelaufen ist, hatten die vier kleinen Listen bereits am Sonntagabend ihre "Elefantenrunde" in der ORF-Sendung "Im Zentrum". Augenscheinlich war, dass Dominik Wlazny (Bierpartei), Tobias Schweiger (KPÖ), Madeleine Petrovic (LMP) und Fayad Mulla ("Keine") beim Kampf gegen die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat auch mit der programmatischen Unterscheidbarkeit links der Mitte zu tun haben.