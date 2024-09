Nationalratswahl: Kompatscher wünscht sich Sieg der "bürgerlichen Mitte"

Die "Mitte der Gesellschaft" reiche für ihn "von christlich-konservativ, über sozialdemokratisch bis hin zu ökologisch", sagte er am Donnerstag am Rande eines Pressetermins der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in Brixen zur APA.

Es sollten Parteien als Sieger hervorgehen, welche die Demokratie sowie auch die Würde und Rechte der Menschen in den Vordergrund stellen. Diese sollten in der Lage sein, eine Mehrheit zu bilden. Welche Parteien er damit genau meinte, präzisierte der Südtiroler Landeschef indes nicht. Die konservative Südtiroler Volkspartei regiert seit vergangenem Jahr in einer Mitte-Rechts-Fünferkoalition gemeinsam mit den Südtiroler Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, Lega und La Civica.

