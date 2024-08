Nationalratswahl: Diese neun Listen stehen österreichweit am Stimmzettel

Bis Freitag, 17 Uhr, lief die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge bei den Landeswahlbehörden. Damit ist klar, welche Parteien auf den Stimmzetteln der Nationalratswahl am 29. September vertreten sind.

Wandel-Parteichef Fayad Mulla Bild: Der Wandel

Neben den fünf Parlamentsparteien – ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos – haben es bundesweit mit Bierpartei, KPÖ, der Liste von Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic und der Partei „Wandel“ vier weitere Listen geschafft. „Wandel“ wird dieses Mal als „KEINE“ (bzw. „Keine von denen“) antreten.

Demnach ist es vier Kleinparteien gelungen, die nötigen 2600 Unterschriften zu sammeln. Die Bestätigung aus dem Innenministerium, dass es alle diese Parteien geschafft haben, kam am frühen Abend.

ZIB: Wer zur Nationalratswahl antritt

KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger will den Einzug schaffen. Bild: KPÖ

Zwei mehr in Oberösterreich

Etliche sind an dieser Hürde gescheitert, sie sind bereits vorab ausgestiegen („Bestes Österreich“) oder treten nur in einem beziehungsweise mehreren Bundesländern an. Die im oberösterreichischen Landtag vertretene coronakritische MFG wird in sieben Bundesländern zur Wahl stehen. Spitzenkandidat ist Bundesparteiobmann und Landtagsabgeordneter Joachim Aigner. Der freut sich, in allen großen Bundesländern die nötigen Unterstützungserklärungen geschafft zu haben. Im Burgenland und Kärnten sei die junge Partei noch nicht „strukturell verankert“, dort gab es nicht genug Unterstützungserklärungen.

MFG-Chef Joachim Aigner wäre gerne österreichweit angetreten. Bild: VOLKER WEIHBOLD



„Die Gelben“ haben es nur im Burgenland geschafft. Die „Liste Gaza“ hat in sieben Bundesländern genügend Unterschriften gesammelt, nämlich im Burgenland, in Tirol, der Steiermark, Vorarlberg, Wien, Oberösterreich und Niederösterreich.

Marco Pogo (Bierpartei) ist zuversichtlich. Bild: VOLKER WEIHBOLD



Die „Servus Partei“ ist nicht auf der Liste des Innenministeriums zu finden, das Bündnis hat zwar laut eigenen Angaben in mehreren Bundesländern genug Unterschriften gesammelt, schließlich aber gänzlich auf den Antritt verzichtet.

ORF-Analyse: Antreten Petrovics überraschend

