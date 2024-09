Nationalratswahl: Die Ergebnisse in den Gemeinden

So hat Österreich gewählt.

Die FPÖ hat bei der Nationalratswahl am Sonntag laut ersten Hochrechnungen mit 29,1 Prozent klar Platz eins erreicht. Wo sind die blauen Hochburgen und wo gab es Ausreißer? Unsere interaktive Grafik zeigt, wie in Österreichs Gemeinden gewählt wurde. Klicken Sie auf der Karte auf die Gemeinde oder nutzen Sie das Suchfeld, um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen. Die Auszählung der Stimmen lief am Sonntagabend auf Hochtouren, noch liegen nicht alle Ergebnisse vor. Ist eine Gemeinde noch grau gefärbt, bedeutet das, dass noch keine Zahlen bekannt sind. Unsere interaktive Grafik wird laufend aktualisiert.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lesen Sie dazu auch: Nationalratswahl: FPÖ auf Platz 1

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper