Nationalratswahl: Der große Schlagabtausch in Salzburg

Das Salzburger Landestheater wird am Dienstag zur Bühne für ein besonderes Format. Beim "Großen Schlagabtausch" diskutieren auf Einladung der Bundesländerzeitungen – OÖN, Salzburger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten sowie die Kleine Zeitung – und der "Presse" dort ab 16 Uhr die Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien für die Nationalratswahl.

Bundeskanzler Karl Nehammer (VP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), SP-Chef Andreas Babler, FP-Chef Herbert Kickl und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger stellen sich – in dieser Wahlauseinandersetzung zum ersten Mal in dieser Formation – der Diskussion. Als Moderatoren sind Susanne Dickstein (Chefredakteurin OÖN) und Manfred Perterer (Chefredakteur der Salzburger Nachrichten) im Einsatz. Im Anschluss findet eine Analyse statt.

Vielzahl an Konfrontationen

Die Veranstaltung wird auf nachrichten.at gestreamt, das Format wird auch von ORF III live übertragen. (Für 21.05 Uhr und 22.50 Uhr sind Wiederholungen der Sendung geplant.)

Die Diskussion eröffnet den Reigen der TV-Konfrontationen in den letzten Wochen vor der Nationalratswahl am 29. September. Der ORF startet mit 5. September seine Zweier-Duell-Runden, solche werden auf ATV, Puls 24 und der Plattform Joyn bereits ab 8. September gezeigt.

Die Spitzenkandidaten jener vier Kleinparteien, die österreichweit antreten und nicht im Nationalrat vertreten sind, haben bei einer Spezialausgabe von "Im Zentrum" am 8. September Gelegenheit zu diskutieren. Am 22. September wird auf Joyn, ATV, Puls 4 und Puls 24 in Kooperation mit der Kronen Zeitung eine Elefantenrunde mit den Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien übertragen, eine solche gibt es am 19. September auch bei Servus-TV. Den Abschluss der Elefantendiskussionsrunden bestreitet am 26. September der ORF.

