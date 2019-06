Nationalrats-Beschlüsse kosten schon mehr als 100 Millionen Euro

WIEN. Das "freie Spiel der Kräfte" brachte in der Nationalrats-Plenarsitzung am Mittwoch und Donnerstag einen Abstimmungsmarathon – mit am Ende 29 angenommenen Fristsetzungsanträgen, die Beschlüsse können dadurch vor dem Sommer erfolgen. Zwar hatten alle Parteien versprochen, keine teuren "Wahlzuckerl" wie im Jahr 2008 zu beschließen; aber auch die Kosten jener Maßnahmen, für die es diese Woche Mehrheiten gab, summieren sich.

Finanzminister Eduard Müller sieht Mehrkosten von gut 100 Millionen Euro auf das Budget zukommen: "Die ersten Zahlen stimmen mich natürlich nachdenklich", sagte Müller am Freitag, "wir sind schon in der Nähe einer dreistelligen Millionensumme." Er habe dem Nationalrat angeboten, die Folgekosten aller Anträge sehr rasch abschätzen zu lassen. Die "inhaltliche Beurteilung" sei aber eine politische und obliege dem Parlament.

Manche Beschlüsse sind finanziell relativ exakt zu beziffern. Das gilt etwa für die jährliche Valorisierung (Inflationsanpassung) des Pflegegeldes. Dieser Liste-Jetzt-Antrag hat eine Mehrheit gegen die VP-Stimmen gefunden.

Insgesamt 454.340 Personen beziehen Pflegegeld (Stand Februar 2019). Ihnen werden laut Sozialministerium in Summe knapp 218,8 Millionen Euro monatlich ausbezahlt, pro Jahr rund 2,625 Milliarden Euro. Das Pflegegeld soll ab 2020 valorisiert werden, die Nationalbank schätzte in ihrer jüngsten Prognose die Inflationsrate für 2020 und 2021 auf jeweils 1,9 Prozent. Die Mehrkosten betragen für beide Jahre jeweils rund 50 Millionen Euro. Begrüßt wurde die Maßnahme gestern von Städte-und Gemeindebund als "wichtiger Schritt" mit dem Hinweis, dass die Pflegekosten "zu Städten und Gemeinden" verlagert worden seien. Der größere Steigerungsfaktor beim Pflegegeld wird allerdings die Alterung der Bevölkerung sein. Seit der Einführung stieg die Zahl der Pflegegeldbezieher von 258.000 (1993) um rund 200.000, Statistiker rechnen mit einer ähnlich starken Zunahme bis zum Jahr 2050.

Die Erhöhung der Mindestpensionen war schon seit ihrer Planung durch die VP/FP-Koalition beziffert: rund 50 Millionen Euro im nächsten Jahr. Für Personen mit 40 Beitragsjahren wird die Mindestpension von 995 auf 1200 Euro netto angehoben, Ehepaare erhalten 1500 Euro.

Finanziell weniger stark auswirken wird sich die Einführung des generellen Anspruchs auf einen bezahlten "Papamonat", dem nach SP-Antrag auch FPÖ und Liste Jetzt zustimmten. Im Vorjahr haben rund 6000 Männer (bei rund 95.000 geborenen Kindern in Österreich) den "Papamonat" genutzt, der mit 700 Euro pro Monat abgegolten wird. IHS-Chef Martin Kocher rechnete mit "maximal 30 Millionen Euro" pro Jahr, dazu müssen ihn aber deutlich mehr Väter, zumindest 30 Prozent, in Anspruch nehmen.

Für die höhere Anrechnung von Karenzzeiten gibt es noch keine Kostenschätzung.

