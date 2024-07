Nationalrat: Vom Gemeindepaket bis zum Klimastreit

Immerhin zwei Verfassungsänderungen brachte gestern der Auftakt des dreitägigen Kehraus im Nationalrat. So wurde einstimmig die "Cooling-off"-Regel für den Verfassungsgerichtshof verschärft. Künftig gilt für alle Mitglieder des VfGH, dass sie in den letzten fünf Jahren vor ihrer Ernennung in keiner Regierung, keinem Parlament und keine Parteifunktionäre gewesen sein dürfen.

Ohne FP und Neos wurde den Ländern das Recht eingeräumt, für Umwidmungen in Bauland Gegenleistungen im öffentlichen Interesse einfordern zu können.

Gemeindepaket

Das von Koalition, SP und FP mitgetragene "Gemeindepaket" bringt den Kommunen ab 2025 zusätzlich 300 Millionen Euro an Finanzhilfen. 500 Millionen Euro werden als "kommunales Investitionsprogramm" mit 20-prozentigem Kofinanzierungsanteil durch die Gemeinden bereitgestellt.

Viel Wahlkampf gab es um das von den Grünen angezogene Thema Klima. Deren Klubchefin Sigrid Maurer forderte unter Verweis auf "bis zu 500 Hitzetote pro Jahr in Österreich", dem Rat der Wissenschaft zu folgen und den Klimaschutz zu forcieren. Die Warnung vor der Klimakrise entstamme der "grünen Ideologie", sprach FP-Mandatarin Dagmar Belakowitsch von einer "Kabarettvorstellung". Johannes Schmuckenschlager (VP) kritisierte einmal mehr die Zustimmung von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zur EU-Renaturierungsverordnung. Dem heute auf dem Plan stehenden Erneuerbare-Gase-Gesetz, das eine Zweidrittelmehrheit benötigt, wolle man dennoch zustimmen.

Offiziell beendet wurden auch die U-Ausschüsse zu COFAG und "rot-blauem Machtmissbrauch". Anknüpfend an Letzteren forderten SP und Neos einen U-Ausschuss zur Russland-Spionage.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper