Nationalrat verabschiedete sich von der Hofburg

Das Parlamentsausweichquartier in der Hofburg

Letzter Gesetzesbeschluss im Sommer 2017 bezogenen Redoutensaal war die Erhöhung der Bezüge von Grundwehr- und Zivildienern. Viele Redner zeigten in den letzten Debatten Vorfreude auf die künftige Arbeit im renovierten Theophil Hansen-Bau am Ring. Am 12. Jänner wird dort mit einem Festakt die Rückkehr gefeiert.

Versöhnliche Rede

Diese Rückkehr in den neu renovierten Bau könnte man und "auch ich für mich als Chance nützen", um der Würde des Hauses besser gerecht zu werden, sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) - nachdem er, ausgehend von viel Lob für die gestern ausgeschiedene SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz (u.a. für ihren respektvollen Umgang mit anderen) eingestanden hatte, dass es "manchmal etwas intensiver zugegangen ist" und "manchmal auch ich die Ursache dafür gewesen sein" könnte. Dafür erntete Sobotka lautstarken Applaus der Abgeordneten.

Abgesehen davon nützte er seine Rede für Dank an alle, die an der Renovierung, der Übersiedlung, dem reibungslosen Arbeiten im Ausweichquartier mitgewirkt haben und jetzt bei der Rückkehr mitwirken. Namentlich erwähnte Sobotka die SPÖ-Nationalratspräsidentinnen Barbara Prammer (die 2010 mit "großer Umsicht" den Neugestaltungsprozess begonnen habe) und Doris Bures, unter der 2017 die Übergangsbleibe in der Hofburg gefunden worden war.

Dass nicht alle Abgeordneten immer zufrieden sind mit Sobotkas Amtsführung, konnte man bei einer der letzten Debatten im Redoutensaal hören - jener in erster Lesung über den FPÖ-Antrag, der darauf abzielt, die Möglichkeit der Abwahl von Nationalratspräsidenten zu schaffen. Mehrheit, schon gar nicht die eigentlich nötige Verfassungsmehrheit, wird sich dafür keine finden. Auch die SPÖ hält davon nichts, wenngleich auch sie dem Nationalratspräsidenten parteiische Vorsitzführung im U-Ausschuss oder generell mangelnde Überparteilichkeit vorwarf.

Reform des Maßnahmenvollzugs

Zuvor hatte der Nationalrat noch Teil 1 der Reform des Maßnahmenvollzugs zugestimmt. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will damit den Vollzug für psychisch kranke Rechtsbrecher - nach 50 Jahren Stillstand - endlich "ins 21. Jahrhundert holen". Mit höheren Strafschwellen und regelmäßigen Überprüfungen soll künftig sichergestellt sein, dass nur noch tatsächlich gefährliche Personen nach entsprechend schweren Straftaten potenziell lebenslang eingewiesen werden.

Angehoben wurde weiters die Zuverdienstgrenze bei Bezug des Kindergeldes. Sie liegt künftig bei 7.800 Euro (einkommensabhängige Variante) bzw. 18.000 Euro (pauschale Variante). Und die letzten Gesetzesbeschlüsse brachten jungen Männern deutlich höhere Bezüge: Grundwehrdiener bekommen ab 1. Jänner 261,97 statt bisher 124,22 Euro Grundvergütung, im Falle eines Einsatzes (etwa an der Grenze) steigt sie auf 572,11 Euro. Die Entschädigung der Zivildiener wurde von knapp 363 auf 536,10 Euro aufgestockt, dazu kommen wie bisher die Verpflegungskosten.

Ganz eingestellt wird der parlamentarische Betrieb in der Hofburg nach dem Donnerstag aber noch nicht. Denn der Bundesrat wird sich am 20. und 21. Dezember noch im Ausweichquartier mit den Beschlüssen der aktuellen Plenarwoche beschäftigen.

