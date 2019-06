Nationalrat stimmte für Papa-Monat und Pflegegeld-Erhöhung

Nach einem wahren Abstimmungsmarathon im Nationalrat wartet auf die Abgeordneten in den nächsten drei Wochen viel Arbeit. Denn allein gestern sind von 44 Gesetzesinitiativen im "freien Spiel der Kräfte" 23 angenommen worden. Diese könnten noch im Juli im Parlament beschlossen werden.

Der von SPÖ, FPÖ und Liste Pilz angenommene Rechtsanspruch auf einen bezahlten Papa-Monat stieß bei Wirtschaftsvertretern nicht gerade auf Gegenliebe. Die Wirtschaftskammer sieht darin eine "kurzfristige Wahltaktik", der VP-Wirtschaftsbund ein "Wahlzuckerl". Ausdrücklich begrüßt wurde der Papa-Monat von der Gewerkschaft und den SP-nahen Kinderfreunden. Letztere sehen jedoch noch Verbesserungsbedarf bei der derzeit geplanten Abgeltung von rund 700 Euro im Monat. "Das können sich die wenigsten leisten", sagte Kinderfreunde-Chef Christian Oxonitsch. Er fordert eine 100-prozentige Lohnfortzahlung während des Papa-Monats.

Angenommen wurden auch ein SPÖ-Antrag zur vollen Anrechnung von Karenzzeiten sowie eine Initiative der Neos, die eine flexiblere Aufteilung der Karenz zwischen beiden Elternteilen ermöglichen soll.

Auch "Kuh-Urteil" war Thema

Am überraschendsten war gestern, dass ein Antrag der Liste Jetzt zu einer Anpassung des Pflegegelds an die Inflation ab dem Jahr 2020 in allen Pflegestufen eine Mehrheit bekam – gegen die ÖVP.

Die SPÖ konnte sich auch mit ihren Anträgen zur Änderung des Nacht-Schwerarbeitsgesetzes durchsetzen. Unter anderem soll den Betroffenen mit Ende des 57. Lebensjahres ein Sonderruhegeld abschlagsfrei gewährt werden.

Eine ÖVP-FPÖ-Initiative betraf die Ausnahme von Rechtsanwälten von der ASVG-Versicherungspflicht, da sie einer berufsständischen Versorgungseinrichtung angehören und bereits dort krankenversichert sind.

Außerdem soll nach einem tödlichen Unfall auf einer Tiroler Alm die Eigenverantwortung der Geschädigten bei Unfällen mit Weidetieren wie geplant gesetzlich hervorgehoben werden.