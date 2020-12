Nationalrat: Neue Regelung für Gästeregistrierung

Konkret können diese künftig in der Gastronomie und der Hotellerie sowie in Sportstätten, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Spitälern und Altenheimen für all jene obligatorisch werden, die sich dort mehr als 15 Minuten aufhalten. Gesetzlich ermöglicht wird nun auch, dass die Datenerhebung mit QR-Code erfolgt. Vermerkt werden sollen Namen und Angaben wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie Aufenthaltsdauer.

Gratis-Masken für Ältere

Mit den Stimmen der Koalition und der SPÖ wurde am Freitag auch die Gratis-Ausgabe von FFP2-Masken an Personen über 65 beschlossen. Je zehn Masken sollen den Empfängern per Post zugesandt werden.

Unumstritten waren Beschlüsse abseits des Themas Corona. So wurde einstimmig die Erhöhung üppiger Sonderpensionen gedeckelt. Luxus- oder Zusatzpensionen aus dem (halb)staatlichen Bereich über 2333 Euro werden um maximal 35 Euro angehoben.

Eine Änderung, um die, so Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer, "Feministinnen seit Jahren kämpfen", wurde schon am Donnerstag beschlossen: Die Umsatzsteuer auf Damenhygiene-Artikel wird auf zehn Prozent halbiert.

