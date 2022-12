Nationalrat: Letzte Beschlüsse in der Hofburg

Mit der letzten Plenarsitzung des Jahres hat sich der Nationalrat am Donnerstag auch ultimativ von seinem Ausweichquartier in der Hofburg verabschiedet. Den allerletzten Auftritt der Volksvertretung im Großen Redoutensaal absolviert danach am 20. und 21. Dezember noch der Bundesrat. Die erste Nationalratssitzung des Jahres 2023 findet dann Ende Jänner bereits im renovierten Hohen Haus am Ring statt.