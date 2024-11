Nationalrat: Laute Wortgefechte, dezente Regierungsverhandlungen

Es war die erste Arbeitssitzung des neuen Nationalrats. Die Stimmung war nicht nur aufgrund der bevorstehenden Landtagswahl in der Steiermark, die am Sonntag stattfindet, aufgewühlt. Der oberösterreichische VP-Abgeordnete Wolfgang Hattmannsdorfer kommentierte in seiner Jungfernrede das Geschehen. „Ich bin schockiert über die Stimmung, die Missgunst, die Destruktivität. Das gesamte Parlament wird in Geiselhaft genommen“, sagte er in Richtung FPÖ. Er hoffe, dass dies heute die