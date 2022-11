Nationalrat: Hitzige Debatte und bunter Themenmix

Immer wieder kam bei den Kapiteln Äußeres, Justiz und Inneres der Wunsch von Teilen der ÖVP, die Menschenrechtskonvention zu überarbeiten, zur Sprache. Mehrheitsfähig innerhalb der Koalition ist er nicht. Die Grünen bekannten sich ebenso zur Konvention wie NEOS und SPÖ.

Die FPÖ forderte wiederum zum wiederholten Male einen kompletten Asyl-Stopp. Diese Position stellte sich wenig überraschend als nicht mehrheitsfähig heraus. Vielmehr wurden Bund und teils Länder von SPÖ und NEOS für die Schwierigkeiten bei der Unterbringung der Asylwerber verantwortlich gemacht.

FPÖ-Chef Herbert Kickl polterte einmal mehr über die Russland-Sanktionen und Fluchtbewegungen Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

Ausreichend Polizei vermissten vor allem SPÖ und FPÖ. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) forderte die Abgeordneten im Gegenzug auf, für den "schönen Beruf" Werbung zu machen. Die SPÖ wiederum forderte vom Innenminister die Vorlage des überfälligen Rechtsextremismus-Berichts ein. Wohl mit Blick auf den Koalitionspartner warb VP-Generalsekretär Christian Stocker für die Einführung einer Klarnamenpflicht.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

Während man bei der Unterstützung der Proteste im Iran außenpolitisch ziemlich einig war, scherte die FPÖ wie üblich in Sachen russischer Aggression in der Ukraine aus. Wieder sprachen die Freiheitlichen gegen die Sanktionen der EU an, die Österreichs Neutralität aushöhlten.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

Weiter geht die Budgetdebatte am Mittwoch mit dem Kapitel Soziales. Dem folgen Gesundheit, Arbeit, Wirtschaft, Landwirtschaft und Bildung. Abgeschlossen wird die Budgetdebatte am Donnerstag, wo am Abend auch der Beschluss des Haushaltsentwurfs angesetzt ist.