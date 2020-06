Nationalrat: Hilfen, Fristen, Debatten

Die kommenden Plenartage im Nationalrat haben wieder die Bewältigung der Coronakrise als Hauptthema. Los geht es am Mittwoch mit zwei "Aktuellen Stunden". Die erste dreht sich auf SP-Initiative um die AUA-Rettung, die zweite auf Wunsch der Freiheitlichen um das EU-Budget.

Der 90-Millionen-Euro-Fonds für Künstler soll auf den Weg gebracht werden. Auch das Gemeindepaket zur Unterstützung der Kommunen wird Thema im Nationalrat. Den Gemeinden soll bis zu einer Milliarde Euro an Investitionshilfen angeboten werden, wobei sich der Bund mit bis zu 50 Prozent an den jeweiligen Projekten finanziell beteiligt. Außerdem werden am Mittwoch nicht weniger als elf Prüfergebnisse des Rechnungshofs debattiert.

Am Donnerstag werden per Nationalratsbeschluss diverse Fristen verlängert, etwa der erleichterte Zugang zu Unterhaltsvorschüssen und der Anspruch auf Kompensation von Verdienstentgang wegen behördlicher Maßnahmen. Auch eine Fragestunde mit Kanzler Sebastian Kurz (VP) ist geplant.

