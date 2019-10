Nationalrat: Grüne und SPÖ holen sich Frauen-Bonus

Nach der Auszählung der Briefwahlstimmen steht bei allen Parteien außer der FPÖ fest, welche Abgeordneten in den Nationalrat einziehen. Auch ist klar, wer vom erstmals vergebenen Frauen-Bonus, der am 1. November in Kraft tritt, profitiert.

Für jene Parteien, bei denen mehr als 40 Prozent der Mandatare Frauen sind, wird die Klubförderung um drei Prozent aufgestockt. Geschafft haben das die Grünen und die SPÖ, die dadurch etwa 96.000 Euro und 118.000 Euro im Jahr mehr bekommen.

Die Ökopartei ist die einzige Fraktion, in der die Frauen mit 58 Prozent in der Mehrheit sind. Die SPÖ liegt mit 48 Prozent Frauenanteil auch klar über der Grenze. Die ÖVP kommt auf 38 Prozent Frauenanteil, die Neos verfehlten den Bonus mit exakt 40 Prozent Frauenanteil knapp. Die FPÖ dürfte mit 16 Prozent Frauenanteil weit unter dem Schwellenwert liegen. Ändern kann sich bei allen Parteien noch etwas, falls jetzige Mandatare in eine Bundesregierung eintreten.

Aus derzeitiger Sicht ziehen insgesamt 61 Abgeordnete und damit ein Drittel der Mandatare neu ins Parlament ein, wobei es auch Rückkehrer gibt – Werner Kogler und Sigrid Maurer von den Grünen beispielsweise oder die Kärntnerin Elisabeth Scheucher-Pichler, die schon von 2002 bis 2006 für die ÖVP im Hohen Haus saß. Prominente Neulinge im Parlament sind unter anderen VP-Bundesgeschäftsführer Axel Melchior, Ex-SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, die ehemalige Vorsitzende der Universitätenkonferenz Eva Blimlinger bei den Grünen und der frühere Kurier-Herausgeber Helmut Brandstätter bei den Neos. Der älteste Abgeordnete wird wohl von der FPÖ Oberösterreich stammen: Norbert van Handel (77) aus Steinerkirchen.

Oberösterreichs SP-Vertreter fix

Nachdem die ÖVP Oberösterreich ihre Mandatare, wie berichtet, Mitte der Woche fixierte, stehen mittlerweile auch die SP-Abgeordneten aus Oberösterreich fest: wie bisher Alois Stöger, Eva-Maria Holzleitner, Dietmar Keck, Petra Wimmer, Markus Vogl, Sabine Schatz und Rainer Wimmer, dazu kommt Michael Seemayer.

Ihr Mandat verloren haben Doris Margreiter, Elisabeth Feichtinger und Hermann Krist.