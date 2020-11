Nationalrat fixiert Budget 2021 und Corona-Hilfen

Am Donnerstag will die türkis-grüne Koalition nach zweitägiger Debatte das Budget beschließen. Der Haushalt von Finanzminister Gernot Blümel (VP) für 2021 mit einem Defizit von 22,6 Milliarden Euro wird wegen des neuen Lockdowns wie schon heuer wohl nur einen Teil der Realität abbilden.

Beschlossen werden auch Corona-Hilfen (für Sozialhilfe-Bezieher, Familien, NGOs). Den Ländern wird der abgeschaffte Pflegeregress abgegolten. Auch die Pensionserhöhung (von 1,5 bis 3,5 Prozent) für 2021 ist beschlussreif. Dafür will die ÖVP einen Antrag zur Abschaffung der Hacklerregelung einbringen. Besiegelt werden ein Rechtsanspruch auf Sonderbetreuung in Corona-Zeiten sowie der Ethik-Unterricht an Schulen.

