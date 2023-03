Nationalrat beschleunigt Umweltprüfungen für Energiewende

Die Genehmigung von Vorhaben der Energiewende soll damit beschleunigt werden. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigte sich abends im Parlament - wie auch schon morgens nach dem Ministerrat - begeistert von den "wirklich guten Nachrichten für die Erneuerbaren in unserem Land".

Die Novelle des UVP-Gesetzes sieht vor, dass Verfahren künftig effizienter abgewickelt und unnötige Doppelprüfungen vermieden werden. Eine fehlende Energieraumplanung in einem Bundesland kann künftig die Errichtung von Windrädern nicht mehr blockieren. Denn, so die Argumentation des Klimaschutzministeriums: Die Eignung des Standorts wird ohnehin im UVP-Verfahren geprüft, und auch die Zustimmung der Gemeinde wird dabei eingeholt. Generell wird Vorhaben der Energiewende ein hohes öffentliches Interesse zugeschrieben.

Abgeschafft wird, dass in den Verfahren mehrmals die gleiche Frage geprüft wird, etwa was das Landschaftsbild betrifft. Zur Verfahrensbeschleunigung soll auch beitragen, dass Projektwerber künftig für Ausgleichsflächen auch einen finanziellen Ausgleich leisten können. Weiters werden (Blanko-)Beschwerden keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Mehr Bedeutung bekommt auch der Bodenschutz, entsprechende Konzepte müssen bei Einreichungen vorgelegt werden. Große Flächen für Chalet-Dörfer oder Parkplätze einfach zuzubetonieren, soll ohne Prüfung nicht mehr möglich sein.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Transparenzdatenbank erweitert

Erweitert und übersichtlicher werden soll die Transparenzdatenbank mit einer Novelle, die am Mittwoch - als letzter Gesetzesbeschluss der Plenarwoche - im Nationalrat fixiert wurde. Im zweiten Anlauf (nach einer Rückverweisung an den Ausschuss) doch noch die nötige Zweidrittelmehrheit (ohne FPÖ) erhalten hatte zuvor eine Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes.

Die - von der SPÖ nicht mitgetragene - Novelle des Transparenzdatenbankgesetzes bringt eine Kategorisierung der Leistungen. Zudem sollen künftig Mitteilungen spätestens innerhalb von 14 Tagen übermittelt und weitere Informationen mitgeteilt werden. Umgesetzt wird eine Rechnungshofempfehlung, wonach definierende und leistende Stellen verpflichtet werden, einmal jährlich Vollständigkeitserklärungen zu übermitteln. Darüber hinaus wird in Anlehnung an die Veröffentlichung bestimmter Corona-Wirtschaftshilfen eine Rechtsgrundlage für die personenbezogene Veröffentlichung von Leistungen des Bundes zur Abfederung der Preissteigerungen im Energiebereich für Unternehmen geschaffen.

Mit der Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes werden Speicherunternehmen in Österreich - um die Energieversorgung in der EU sicherzustellen - dazu verpflichtet, die Aufnahme ihrer Tätigkeit im Voraus der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Der Kreis der in Krisenfällen geschützten Kunden wird auf Fernwärmeanlagen erweitert. Damit soll auch im Solidaritätsfall die Energieversorgung gasbetriebener Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und damit eine Wärmeversorgung österreichischer Haushalte längstmöglich gewährleistet sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper