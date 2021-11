Namensmauer erinnert an 64.440 ermordete Juden

Mehr als 20 Jahre hatte sich der heute 91-jährige Kurt Yakov Tutter für eine Namensmauer als Erinnerung an die 64.440 in der NS-Zeit ermordeten österreichischen Juden und Jüdinnen eingesetzt. Am Montag wurde die Gedenkstätte offiziell eröffnet. Der Termin war bewusst gewählt: Vor 83 Jahren fanden die Novemberpogrome statt, Juden wurden ermordet und verletzt, die Synagogen niedergebrannt, Geschäfte geplündert.

Als Neunjähriger war Tutter 1939 mit seinen Eltern – sie besaßen ein Spielwarengeschäft, das arisiert wurde – von Österreich nach Belgien geflohen. 1942 wurden seine Eltern von Brüssel nach Auschwitz deportiert und umgebracht, Tutter verlor mehr als 30 Familienangehörige. Er und seine Schwester überlebten, eine belgische Familie hatte sie versteckt. 1948 wanderte Tutter nach Kanada aus, wo er heute noch lebt.

Ein Grab für seine Eltern gab es nicht. Der Wunsch nach einer öffentlichen Gedenkstätte, an der er trauern kann, ließ ihn nicht los. Am Judenplatz wurde bereits im Jahr 2000 ein Denkmal eröffnet, doch die Shoah-Opfer wurden namentlich nicht angeführt.

Tutter warb beharrlich für das Projekt, das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands trug die Namen aus der Opferdatenbank zusammen. Beim damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) – der gestern bei der Eröffnung anwesend war – fand er schließlich Gehör; dieser sicherte dem Projekt die nötigen finanziellen Mittel in Höhe von insgesamt 5,3 Millionen Euro zu. Einen Teil davon steuerten Bundesländer und Sponsoren wie die Industriellenvereinigung bei. Nach längerer Suche nach einem geeigneten Ort wurde das steinerne Monument im Wiener Ostarrichi-Park auf dem Areal zwischen Nationalbank und Altem AKH errichtet. Die Baufirma, die dafür verantwortlich zeichnete, hatte in der NS-Zeit jüdische Zwangsarbeiter eingesetzt.

Auf den 160 Mauerteilen aus sandsteinigem Granit finden sich die Namen der jüdischen Opfer. Man war davon abgekommen, an dieser Stelle auch der ermordeten Roma und Sinti zu gedenken.

210.000 Juden lebten 1938 in Österreich, nach dem Kriegsende waren es nur noch 2000 bis 5000, sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Das älteste Opfer war 101 Jahre alt, das jüngste ein Baby. "Mit dieser Namensmauer entreißen wir die Opfer dem Vergessen", erklärte der Kanzler. Man habe damals die Heimat verloren, sagte Tutter. Mit der Errichtung der Mauer gebe man den ermordeten Juden ihre Namen zurück.

Novemberprogrome:

Zum 83. Mal jährte sich gestern die Reichspogromnacht. „Es gilt wachsam zu sein und die Stimme zu erheben“, appellierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Ministerinnen Karoline Edtstadler und Alma Zadic übernahmen die Schirmherrschaft für eine Videoaktion: In Wien und Linz wurden Synagogen digital rekonstruiert. Auch SPÖ und Neos forderten Wachsamkeit ein. FP-Chef Herbert Kickl zog Vergleiche zur „freiheitsberaubenden Corona-Politik“.