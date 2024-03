Die Wahl in Salzburg ist geschlagen, die ÖVP stellt nicht mehr den Bürgermeister in der Mozartstadt. SP-Kandidat Bernhard Auinger setzte sich am Palmsonntag gegen seinen kommunistischen Konkurrenten Kay-Michael Dankl mit 62,5 Prozent der Stimmen (bei einer Wahlbeteiligung von mageren 46,8 Prozent) klar durch.