Nach VP-Schwenk ist der Weg für das Rauchverbot ab Herbst frei

Die schier unendliche Geschichte um ein Rauchverbot in Österreichs Gastronomie sollte heuer im Herbst ein Ende finden. Das Verbot hätte schon im Mai 2018 Realität sein sollen, wurde aber von der schwarz-blauen Regierung gekippt. Daran änderte auch das "Don’t Smoke"-Volksbegehren mit fast 900.000 Unterstützern nichts. Die Stadt Wien, zwei Wirte und eine jugendliche Nichtraucherin wandten sich daraufhin an den Verfassungsgerichtshof, der nun im dritten Anlauf ab 11. Juni entscheiden soll. Ein interner Referentenbericht soll darauf hinweisen, dass der VfGH die teilweise Raucherlaubnis kippen wird.

Unabhängig davon hat SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner bereits einen Antrag für ein neues Gesetz zum Nichtraucherschutz angekündigt. Dieses könne im Juli im Nationalrat beschlossen werden. Ab 1. September soll in Lokalen dann das Rauchverbot gelten.

VP-Klubobmann August Wöginger hat am Donnerstag auch die dafür notwendige Mehrheit in Aussicht gestellt. Kippt der VfGH das geltende Gesetz, dann sei die Sache ohnehin klar, "dann kommt das Rauchverbot". Heben die Höchstrichter die Regelung nicht auf, "würden wir einem Antrag für das Rauchverbot die Zustimmung geben", kündigte Wöginger an. Neben der SPÖ fordern auch Neos und Liste Jetzt den Nichtraucherschutz.

Mit dem Schwenk weicht die ÖVP jene mit der FPÖ nach dem Bruch getroffene Vereinbarung auf, wonach bis dahin gefasste Beschlüsse nun im freien Spiel der Kräfte nicht aufgehoben würden. Nur beim Rauchverbot mache man eine Ausnahme, sagte Wöginger.

Aus der FPÖ kamen scharfe Vorwürfe. "Die ÖVP verpasst unseren Wirten den Todesstoß", kritisierte Niederösterreichs FP-Chef Udo Landbauer. Der geschäftsführende FP-Klubobmann Herbert Kickl warf dem ehemaligen Koalitionspartner den Versuch vor, "Teile des Regierungsprogramms wie im Asylbereich und beim Rauchverbot" aufzuschnüren. Die FPÖ werde dennoch kein Gesetz zurücknehmen, schloss Kickl ein Revanchefoul aus.

