Nach VfGH-Urteil: Karner will mehr Abschiebungen

Innenminister Gerhard Karner (VP) kündigte einen neuen Anlauf an, um abgewiesene Asylwerber aus Afghanistan künftig wieder in ihr Heimatland abzuschieben. Wie andere EU-Länder hat auch Österreich seit der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban im Oktober 2021 keine Menschen mehr in das Land am Hindukusch zurückgeschickt.

Spruch des VfGH

Ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) könnte nun die Praxis zumindest teilweise ändern. Das Höchstgericht hat gestern die Abschiebung eines jungen Afghanen, dem vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) weder Asyl noch subsidiärer Schutz zugesprochen worden war, für zulässig erklärt. Ein Grund dafür sei die verbesserte Sicherheitslage seit der Machtübernahme. Außerdem verfüge der Mann über ein gutes familiäres Netzwerk in seiner Heimat und über ein solides wirtschaftliches Umfeld.

Vor dem VfGH hat bereits das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde des Mannes abgewiesen.

In Österreich stellen die Afghanen mit großem Abstand hinter den Syrern die zweitgrößte Gruppe der Asylwerber. Für das erste Quartal meldete das Innenressort heuer insgesamt 9173 Anträge, wovon 5671 auf Syrer entfielen, 933 kamen von Menschen aus Afghanistan. Letztere haben eine Positivquote bei den Entscheiden von 47 Prozent.

Er habe nun das BFA damit beauftragt, weitere Fälle auf die Möglichkeit zur Abschiebung nach Afghanistan zu überprüfen, sagte Karner. Und er werde sich mit anderen EU-Staaten eng abstimmen und mit den Experten des Innenministeriums weiter hart an diesem Thema arbeiten. In Deutschland hat etwa Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach mehreren Gewalttaten angekündigt, Straftäter nach Afghanistan und Syrien etwa über deren Nachbarstaaten abschieben zu wollen.

Kickl: "Große Töne"

FP-Obmann Herbert Kickl forderte Karner postwendend auf, "nicht nur große Töne zu spucken, sondern endlich in die Umsetzung zu kommen". Gelegenheiten für Abschiebungen gebe es "jedenfalls ausreichend". Der ÖVP warf Kickl "Totalversagen auf ganzer Linie" vor.

"Höchstgerichtsurteile sind anzuerkennen, da werden dann Fakten geschaffen, dem ist Folge zu leisten", sagte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) zum VfGH-Spruch.

Dem widersprechen die Einschätzungen von UNO und Menschenrechtsorganisationen teils. Vor allem Rechte von Frauen und Minderheiten würden von den Taliban massiv beschnitten, stuft man dort auch wegen der humanitären Situation die Lage in Afghanistan weiter als prekär ein.

