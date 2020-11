Nach Terror: Innenminister schweigt zu Operation Ramses

Dezidiert dementiert wurde die Operation aber auch nicht. Am Dienstag um 3.00 Uhr hätten nach Informationen der APA zahlreiche Beamte von Spezialeinheiten wie WEGA, Cobra und die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich in Aktion treten sollen. Weil sich die Spezialkräfte bereits abends vorbereitet haben, waren sie laut Medienberichte so schnell am Tatort in der Wiener City. Laut Nehammer wurde der Täter innerhalb von neun Minuten von Beamten der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) "neutralisiert". Um 20.00 Uhr ging der erste Notruf ein, um 20.09 Uhr war der 20-jährige Täter tot.

Bereits am Mittwoch ortete FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl einen Verrat innerhalb des Verfassungsschutzes und berichtete ebenfalls von dieser Razzia. Zahlreiche Hausdurchsuchungen in der Islamistenszene seien angesetzt gewesen, so Kickl. Allerdings, so schreiben Medien, wird vermutet, dass ein Dolmetscher die Aktion verraten habe. Daraufhin hätte der Attentäter seinen Plan in die Tat umgesetzt.

Vonseiten des Innenministeriums gab es auch am Donnerstag keine Bestätigung zu der Aktion. Laut "Kleine Zeitung" wären die nun 15 Festgenommenen nach dem Attentat nicht Ziel der Razzia gewesen. Andere Medien schreiben allerdings, dass Freunde des 20-Jährigen auf der Liste der Aktion "Ramses" gestanden seien.

