Nach Steiermark-Wahl: ÖVP-Parteizentrale mit Graffiti besprüht

In der Nacht auf Montag wurde in dunkler Farbe der Schriftzug: "Unsre Wut auf euren Wänden! FCK ÖVP" aufgebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit. Der Hausmeister der Parteizentrale hatte die Worte, die sich über mehrere Meter die Wand entlang ziehen, Montagvormittag entdeckt.

Besprüht wurde die seitliche Fassade in der Hartiggasse. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist noch nicht abschätzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise deuten darauf hin, dass es sich um drei Täter gehandelt hat. Dienstagvormittag war der Schriftzug bereits notdürftig übermalt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.