Nach Stau bei Skiliften: Regierung schärft mit Erlass nach

Darin heißt es unter anderem: "Im Fall der wiederholten mangelhaften Umsetzung von ausreichenden Schutzmaßnahmen sind Betretungsverbote auszusprechen." Die Überprüfung der Einhaltung der Maßnahmen der COVID-19-Maßnahmen seien zu verstärken.

Weiters wird festgehalten: "Es hat eine verstärkte Überprüfung der COVID-19-Präventionskonzepte für Seil- und Zahnradbahnen dahingehend zu erfolgen, dass vom Betreiber jeder Seil- und Zahnradbahn die Vorlage des COVID-19-Präventionskonzeptes zu verlangen ist und die COVID-19-Präventionskonzepte stichprobenweise dahingehend zu überprüfen sind, ob die Konzepte dem Stand der Wissenschaft entsprechen und zur Minimierung des Infektionsrisikos geeignet sind."

Der Betreiber habe die Einhaltung der Bestimmungen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. "Jedenfalls sind epidemiologisch bedenkliche Situationen, wie Menschenansammlungen, zu verhindern, dies beispielsweise durch Leitsysteme und zahlenmäßige Limitierungen", wird in dem der APA vorliegenden Erlass des Gesundheitsministeriums ausgeführt.

Bei Wiederholung Betretungsverbote

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) betonte in einer heutigen Stellungnahme dazu: "Um sicherzustellen, dass die aktuellen Regelungen im Wintersport flächendeckend konsequent eingehalten und umgesetzt werden, geht heute Nachmittag ein entsprechender Erlass meines Ressorts an die Landeshauptleute. Wir fordern die zuständigen Behörden darin auf, verstärkt zu kontrollieren, ob die vorgeschriebenen Maßnahmen vor Ort eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, sind im Wiederholungsfall Betretungsverbote auszusprechen."

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ergänzte. "Ich habe nicht das geringste Verständnis dafür, wenn sich einige wenige schwarze Schafe nicht an die Regeln halten. Diese Einzelfälle gehören unterbunden, wir werden nicht dulden, dass der überwiegende Teil der Skigebiete, die sich an alle Regeln halten, unter diesen Einzelfällen leidet." Die Kapazitätsbeschränkungen bei den Seilbahnen und Liftanlagen werden bleiben, stellte Köstinger klar.

Zuvor hatte sich Lifteobmann und ÖVP-Abgeordneter Franz Hörl in einer Aussendung noch zufrieden mit den Corona-Sicherheitskonzepten bei den Liften gezeigt. Dies hätten "nach dem Sommer auch jetzt wieder funktioniert". Kein Verständnis zeigt er für das "künstliche Aufbauschen einzelner Bilder", die "in keiner Weise als Abbild des tatsächlichen Geschehens in Österreich herangezogen werden können". "Es war zu befürchten, dass manche Kritiker genau diese Bilder ausschlachten werden, auch wenn sie nichts mit der Realität in vielen Gebieten des Landes zu tun haben", so Hörl. Er verbiete sich dabei auch Kritik an stadtnahen Skigebieten, wie etwa Hinterstoder. "Wenn eine Familie am Lift zusammensteht, dann ist das absolut ok, wird aber von manchen als Missachtung der Abstandsregelung dargestellt", kritisiert Hörl.

Stauberater hoben Stimmung in Hinterstoder

Die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm haben nach dem Ansturm am Sonntag bereits am Dienstag ihr Sicherheitskonzept erweitert. Statt 1.000 wurden nur noch 850 Parkplätze freigegeben. Das Nadelöhr in Hinterstoder liegt - nicht erst seit der Pandemie - in der Beförderung der Skifahrer vom Parkplatz auf den Berg. Durch mehr Beratungspersonal habe sich aber der Stau und auch die Stimmung unter den Gästen entspannt.

Bei der Hössbahn, dem einzigen Einstieg in das Skigebiet, werden derzeit nur 1.200 statt 2.400 Personen pro Stunde befördert. "Dadurch ergeben sich beim morgendlichen Andrang zwangsläufig Stauzonen", erklärte auch Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen, in einer Presseaussendung am Dienstag. Die Gäste zeigten sich sehr diszipliniert und hielten die Abstands- und Maskenpflicht ein.

Zudem wurde die Anzahl der Stauberater bei den Seilbahnen und Liftanlagen um ein Drittel aufgestockt und die Stauzonen deutlich erweitert. So wurde der Anstellbereich im Tal vor der Rolltreppe über den Parkplatz gezogen, um auch den seitlichen Abstand zwischen den Menschen gut einhalten zu können. Dadurch entspannte sich sowohl die Stauzone als auch die Stimmung der Gäste, hieß es.

Die Zufahrt musste auch am Dienstag bereits um 9.00 Uhr gesperrt werden. Holzinger propagierte abermals den Nachmittagsskilauf, da ein Drittel der Gäste zu Mittag wieder abreisen würde. Diese Beobachtung teilte auch Kevin Blaschek von den Hochficht Bergbahnen der APA mit. Auch im Skigebiet im Böhmerwald sei die Zufahrt am Dienstag zwischen 9.00 und 9.30 Uhr gesperrt worden, danach könnten die Leute zur zweiten Talstation ausweichen, bis auch dieser Parkplatz voll sei. "Ab Mittag fahren die ersten Gäste wieder und neue können nachkommen", sagte er.

Generell komme man am Hochficht mit dem selbst gesetzten Gästelimit gut zurecht. "Normalerweise wären über ein Drittel mehr Leute da." Busgruppen, die sonst einen erheblichen Anteil ausmachen, fielen ganz weg, sagte Blaschek. Eigenes Personal wurde eingestellt, um die Maßnahmen - Masken und Abstand - zu kontrollieren. Das funktioniere gut. Es gebe aber auch nur eine Gondelbahn, wo FFP2-Masken-Pflicht gilt, sonst Sessellifte ohne Kuppel und Schlepplifte und durch die zweite Talstation und das weite Skigebiet könne man gut ausweichen.

