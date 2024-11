Nach schwarz-rot-pinker Aussprache: Ab Freitag Regierungsverhandlungen?

Das erste, gut einstündige Treffen von Karl Nehammer (VP), Andreas Babler (SP) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) galt am Montag als Auftakt zur nächsten Phase in der Suche einer neuen Koalition. Die bereits für Montag erwartete Bestätigung von Nehammer und Babler, in Richtung Schwarz-Rot-Pink zu verhandeln, soll am Dienstag folgen. Hinter der Verschiebung stand ein Trauerfall in der Familie des Kanzlers.