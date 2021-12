Nach Rücktritt: Ex-Kanzler Kurz zieht es in die USA

Wie "Österreich" berichtet, hat der abgetretene VP-Chef dieser Tage einen Vertrag in der Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten unterschrieben. Dabei soll es sich um ein Unternehmen in der Investmentbranche handeln. Kurz soll demnach künftig privat zwischen den USA und Österreich pendeln wollen.

Nachdem er Anfang Dezember wegen Korruptionsvorwürfen von allen politischen Ämtern zurücktreten musste, übernimmt er nun offenbar eine Berater-Rolle.

Mehr als eine halbe Million Lohn pro Jahr?

Für welches Unternehmen Kurz arbeiten wird, ist allerdings noch unklar. Kurz wolle konkrete Details Anfang des kommenden Jahres bekannt geben.

Klar ist aber: Der neue Job dürfte sich kräftig auszahlen. Laut Branchen-Insidern könnte der Ex-Politiker mehr als eine halbe Million Euro pro Jahr absahnen. Zum Vergleich: Als Bundeskanzler verdiente er rund 200'000 Euro weniger.