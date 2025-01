Nach Platzen der Koalitionsgespräche: Wie geht es nun weiter?

Sicher ist, die Regierungsverhandlungen von ÖVP und SPÖ sind gescheitert. Sicher ist auch, dass die ÖVP mit dem Abgang von Karl Nehammer einen neuen Parteichef und die scheidende Bundesregierung einen neuen Bundeskanzler braucht.

Wer diese Funktionen übernehmen wird, ist offen. Personalspekulationen gab es in der ÖVP zuletzt viele. Die Rückkehr von Karoline Edtstadler ist ebenso Thema wie ein Comeback von Sebastian Kurz. Immer wieder taucht auch der Name des oberösterreichischen Ex-Landesrat und Neo-Nationalrat Wolfgang Hattmannsdorfer auf - allerdings trauen ihm viele in der Partei diese Aufgabe (noch) nicht zu.

Wie es nun weitergeht, hängt stark von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ab. Er hatte Nehammer und der nach der FPÖ zweitplatzierten ÖVP den Regierungsbildungsauftrag erteilt. Van der Bellen begründete dies damit, dass sowohl Volkspartei als auch Sozialdemokraten nicht mit den Freiheitlichen koalieren wollten. Ein Statement des Bundespräsidenten wird nicht vor Sonntag erwartet.

Zwei Szenarien stehen im Raum. Das Erste: Der fliegende Wechsel von Schwarz-Rot zu Blau-Schwarz. Nehammer hatte eine Koalition mit FP-Chef Herbert Kickl immer entschieden abgelehnt. Mit seinem Abgang könnte sich dies nun ändern, in der ÖVP gibt es durchaus blau-affine Lager.

Das Zweite: Neuwahlen. Diese könnten frühestens Ende April stattfinden. Neben einem Neuwahlbeschluss des Nationalrats braucht es dafür die Ausschreibung der Wahl. Zwischen dem darin fixierten Stichtag und der Wahl müssen 82 Tage liegen.

Davor steht die Auflösung des Nationalrats - dafür ist ein Beschluss desselben mit einfacher Mehrheit. Grundlage dafür ist eine Gesetzesinitiative für ein Bundesgesetz, mit dem die Gesetzgebungsperiode vorzeitig beendet wird. Dieses muss vom Bundespräsidenten beurkundet, vom Bundeskanzler gegengezeichnet und anschließend im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden. Das Inkrafttreten des Bundesgesetzes bildet die Grundlage für die Ausschreibung von Neuwahlen. Theoretisch kann der Nationalrat auch durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag der Regierung aufgelöst werden, in der Zweiten Republik ist das allerdings noch nie vorgekommen ist.

Neuwahlen frühestens Ende April

Mit allen folgenden nötigen Schritten und Fristenläufen dauert es vom Neuwahlbeschluss bis zur Wahl rund drei Monate. Geht man davon aus, dass das parlamentarische Prozedere und die Kundmachung zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen, ist ein Neuwahltermin vor Ende April/Anfang Mai nur schwer möglich. Für einen Urnengang am 27. April fiele der Stichtag auf den 4. Februar. Für eine Wahl am ersten Mai-Wochenende (4. Mai) würde der Stichtag auf den 11. Februar fallen.

Der Nationalrat kommt regulär am 22. Jänner zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Eine frühere Sondersitzung könnte von 20 Abgeordneten oder allen Abgeordneten eines Klubs einberufen werden, sofern dieser nicht über 20 Abgeordnete verfügt. In diesem Fall muss der Nationalrat innerhalb von acht Werktagen zusammentreten.

Für den Fall einer Neuwahl sagen die Umfragen der FPÖ hier deutliche Zugewinne voraus.

